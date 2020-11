Manovra, Gualtieri: "Chiederemo ulteriore scostamento bilancio" (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - ''Chiederemo al parlamento l'autorizzazione a un nuovo scostamento di bilancio, che ci darà alcuni miliardi aggiuntivi per poter rafforzare da qui fino alla fine dell'anno le misure di sostegno economico per i settori colpiti'' dalla crisi. Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo al programma di La7 Omnibus. Le risorse aggiuntive consentiranno di accompagnare il paese ''in questa fase difficile e delicata, da qui alla fine dell'anno, con delle misure di sostegno economico''. ''Oggi stesso'' saranno approvate delle norme ''perché abbiamo a disposizione delle risorse che possono essere mobilitate senza bisogno dell'autorizzazione parlamentare per lo scostamento, quindi metteremo altre risorse, quelle che possiamo usare, circa 1,3-1,4 miliardi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - ''al parlamento l'autorizzazione a un nuovodi, che ci darà alcuni miliardi aggiuntivi per poter rafforzare da qui fino alla fine dell'anno le misure di sostegno economico per i settori colpiti'' dalla crisi. Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto, intervenendo al programma di La7 Omnibus. Le risorse aggiuntive consentiranno di accompagnare il paese ''in questa fase difficile e delicata, da qui alla fine dell'anno, con delle misure di sostegno economico''. ''Oggi stesso'' saranno approvate delle norme ''perché abbiamo a disposizione delle risorse che possono essere mobilitate senza bisogno dell'autorizzazione parlamentare per lo, quindi metteremo altre risorse, quelle che possiamo usare, circa 1,3-1,4 miliardi, ...

