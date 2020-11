Mamma violenta: testa nella lavatrice e niente cena a Natale (Di venerdì 20 novembre 2020) Le due sfortunate bambine erano state affidate alla Mamma dopo la separazione. Irritabile e violenta: loro vivevano nella paura. Fonte foto: (Web)A Montesacro, Roma, due bimbe vivevano letteralmente nell’orrore, a causa della loro madre. Erano state affidate a lei, dopo il divorzio con suo marito. Delle punizioni assurde, quelle che subivano le piccole, tratte in salvo dalla polizia. Ora, la donna sconterà due anni e mezzo per maltrattamenti in famiglia. Leggi anche >>> “Non ricordo nulla, solo la paura”, le prime parole dopo l’orrore Mamma violenta: per punizione saltavano persino le cene Una madre invece, ha persino sparato ad uno dei suoi figli, l’altro ha lanciato l’allarme con il padre al telefono, salvandosi. A Roma invece, le due ragazzine di 10 e 14 anni subivano ... Leggi su chenews (Di venerdì 20 novembre 2020) Le due sfortunate bambine erano state affidate alladopo la separazione. Irritabile e: loro vivevanopaura. Fonte foto: (Web)A Montesacro, Roma, due bimbe vivevano letteralmente nell’orrore, a causa della loro madre. Erano state affidate a lei, dopo il divorzio con suo marito. Delle punizioni assurde, quelle che subivano le piccole, tratte in salvo dalla polizia. Ora, la donna sconterà due anni e mezzo per maltrattamenti in famiglia. Leggi anche >>> “Non ricordo nulla, solo la paura”, le prime parole dopo l’orrore: per punizione saltavano persino le cene Una madre invece, ha persino sparato ad uno dei suoi figli, l’altro ha lanciato l’allarme con il padre al telefono, salvandosi. A Roma invece, le due ragazzine di 10 e 14 anni subivano ...

Ultime Notizie dalla rete : Mamma violenta Conegliano, mamma violenta picchia il compagno davanti alla figlia Il Gazzettino Manda in ospedale moglie e figlio, arrestato romeno violento

(AGR) La Polizia ha arrestato un 45 enne violento. Lei a lavoro, lui, invece di guardare i figli, beve un’intera bottiglia di whisky ed [...] ...

Difende la mamma e accoltella il papà violento

Roma, a 16 anni arrestato per tentato omicidio, il padre è grave: "L’aggrediva sempre". Continue liti in casa, la coppia si stava separando ...

(AGR) La Polizia ha arrestato un 45 enne violento. Lei a lavoro, lui, invece di guardare i figli, beve un’intera bottiglia di whisky ed [...] ...Roma, a 16 anni arrestato per tentato omicidio, il padre è grave: "L’aggrediva sempre". Continue liti in casa, la coppia si stava separando ...