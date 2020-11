L’ambizioso piano della Commissione per rilanciare l’energie rinnovabili offshore

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 20 novembre 2020) La nuova strategia europea per l’energia eolica(prodotta da impianti eolici con turbine a fondo fisso o galleggianti posti in mare aperto) presentata dallaeuropea è un salto ambizioso verso il futuro. In questo settore l’Ue parte avvantaggiata, poiché possiede il più grande spazio marittimo del mondo e il 42%capacitàglobale, la fetta più grande. Ma Bruxelles vuole portare i 23 gigawatt attualmente prodotti dalle 5047 turbinea 60 nel 2030 e a 300 nel 2050, aumentando così la capacità di ben 25 volte. «La leadership europea in questo settore è indiscussa: il 90% dell’energia eolica europea è prodotta da compagnie del Continente e il primo parco eolicoè nato in Europa, a Vindeby in Danimarca nel 1991», ha detto Frans Timmermans, ...