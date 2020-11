Il gol ritrovato fa felice Lautaro Martinez: ora il rinnovo con l’Inter (Di venerdì 20 novembre 2020) Lautaro Martinez pronto al rinnovo con l’Inter Le ultime partite hanno regalato a Lautaro Martinez una nuova serenità, dopo un periodo non facile soprattutto per via della mancanza del gol. Ora l’argentino sembra aver ritrovato la giusta serenità ed aspetta fiducioso il rinnovo con l’Inter. “Il ritorno al gol ha restituito anche il sorriso a Lautaro, dopo settimane buie. Lo sfogo a Marassi dopo la sostituzione contro il Genoa, con tanto di pugni al terreno di gioco, ha rappresentato il momento più alto della frustrazione del Toro. Che è giovane e deve capire che certi momenti capitano a tutti. Le prodezze contro Real Madrid e Atalanta, arrivate tra l’altro senza l’assistenza in attacco dell’altra metà della ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 20 novembre 2020)pronto alconLe ultime partite hanno regalato auna nuova serenità, dopo un periodo non facile soprattutto per via della mancanza del gol. Ora l’argentino sembra averla giusta serenità ed aspetta fiducioso ilcon. “Il ritorno al gol ha restituito anche il sorriso a, dopo settimane buie. Lo sfogo a Marassi dopo la sostituzione contro il Genoa, con tanto di pugni al terreno di gioco, ha rappresentato il momento più alto della frustrazione del Toro. Che è giovane e deve capire che certi momenti capitano a tutti. Le prodezze contro Real Madrid e Atalanta, arrivate tra l’altro senza l’assistenza in attacco dell’altra metà della ...

Ultime Notizie dalla rete : gol ritrovato Qualificazioni Mondiali, Perù-Argentina 0-2: Lautaro in gol contro Lapadula Sky Sport Insigne prenota un gol al Milan: dopo l'Italia vuole ancora stupire

LA SFIDA A GIGIO Domenica ritrova Donnarumma da avversario, il suo compagno di nazionale, il portiere di Castellammare: gli ha già segnato tre gol, e in totale ai rossoneri di gol ne ha realizzati sei ...

La Lazio ritrova i gol di Immobile «Voglio giocare a Crotone e segnare»

Tampone negativo, Ciro ottiene il via libera dalla visita di idoneità. Inzaghi prova Luis Alberto tra i titolari ma Lotito non ha perdonato lo spagnolo per le frasi sugli stipendi ...

LA SFIDA A GIGIO Domenica ritrova Donnarumma da avversario, il suo compagno di nazionale, il portiere di Castellammare: gli ha già segnato tre gol, e in totale ai rossoneri di gol ne ha realizzati sei ...