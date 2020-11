È scomparsa dicono i parenti a Chi l' ha visto? Ma la Procura smentisce | Sta bene

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 20 novembre 2020) “La donna non è sparita nel nulla, sappiamo dove si trova e sappiamo che sta”. La precisazione arriva dalladella Repubblica di Livorno e si riferisce a un caso raccontato a Chi l’ha. Lo scrive il Tirreno. Secondo la prima ricostruzione, supportata dai racconti dei familiari, della 36enne si erano perse le tracce, dopo essere finita in Pronto Soccorso con numerose ferite sul corpo. Il fidanzato ha raccontato in trasmissione che quelle ferite sono frutto dell’aggressione subita da quattro persone, come lei stessa avrebbe spiegato in un primo momento alle forze dell’ordine. Successivamente la versione della ragazza sarebbe cambiata. “Ho detto alla polizia che hoanche te quella sera, ti interrogheranno”, avrebbe detto al fidanzato. Era il 22 ottobre, lo stesso giorno in cui la ragazza ha inviato ...