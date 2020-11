Covid, torna a salire la percentuale di positivi sui tamponi fatti: 15,6%. DATI (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo giorni di calo, torna a salire l'incidenza dei positivi rispetto al numero di test effettuati (ieri era del 14,4%). Secondo il bollettino del 20 novembre, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 37.242 nuovi casi su 238.077 tamponi. I contagiati dall’inizio della pandemia sono 1.345.767, compresi 48.569 morti (699 nell’ultimo giorno). Le persone in terapia intensiva sono 3.748 (+36 rispetto a ieri) Leggi su tg24.sky (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo giorni di calo,l'incidenza deirispetto al numero di test effettuati (ieri era del 14,4%). Secondo il bollettino del 20 novembre, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 37.242 nuovi casi su 238.077. I contagiati dall’inizio della pandemia sono 1.345.767, compresi 48.569 morti (699 nell’ultimo giorno). Le persone in terapia intensiva sono 3.748 (+36 rispetto a ieri)

La7tv : Stefano Massini torna a #Piazzapulita dopo varie settimane di assenza per aver contratto il coronavirus. Il suo è u… - Agenzia_Ansa : #Covid 37.242 casi in 24 ore, 699 le vittime. Torna a salire il rapporto tra positivi e tamponi #ANSA - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Torna l'incubo Covid-19 al Napoli: Rrahmani positivo - SkyTG24 : Covid, torna a salire la percentuale di positivi sui tamponi fatti: 15,6%. DATI - lavocedelne : Covid in Trentino, stabili i dati ma si registrano ancora 7 morti, Fugatti torna negativo al test. In Alto Adige 8… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid torna Covid: torna a pieno regime Neurochirurgia ospedale Villa Sofia Agenzia ANSA Aggiornamento emergenza Covid: Lunedì riaprono le scuole. Diffusi anche i dati bagheresi del contagio

20/11/2020 Aggiornamento emergenza Covid: Lunedì riaprono le scuole. Diffusi anche i dati bagheresi del contagio . Nuova diretta del sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, c ...

T-Bond: prezzi in rialzo, timori per casi Covid e ripresa economica

Tornando al coronavirus, gli Stati Uniti hanno registrato ieri 187.833 nuovi casi, un record. Decimo record consecutivo per il numero di ricoverati a causa del Covid-19, salito a 80.698. Ieri, i morti ...

20/11/2020 Aggiornamento emergenza Covid: Lunedì riaprono le scuole. Diffusi anche i dati bagheresi del contagio . Nuova diretta del sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, c ...Tornando al coronavirus, gli Stati Uniti hanno registrato ieri 187.833 nuovi casi, un record. Decimo record consecutivo per il numero di ricoverati a causa del Covid-19, salito a 80.698. Ieri, i morti ...