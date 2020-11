Covid, screening di massa in Alto Adige: già effettuati oltre 103mila test (Di venerdì 20 novembre 2020) commenta Ansa E' partito in Alto Adige lo screening di massa per il Covid. Nel primo giorno sono stati effettuati 103.580 test, dato che corrisponde al 29,7% delle circa 350.000 persone previste per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 20 novembre 2020) commenta Ansa E' partito inlodiper il. Nel primo giorno sono stati103.580, dato che corrisponde al 29,7% delle circa 350.000 persone previste per ...

