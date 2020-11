Covid, Merkel studia una strategia per Natale. “Alcune libertà, ma la situazione non precipiti. Per Capodanno decisioni molto difficili” (Di venerdì 20 novembre 2020) In Germania la diffusione del coronavirus ha fatto conoscere un nuovo picco. Nelle ultime 24 ore il Robert Koch Institute ha registrato 23.648 nuovi casi, con il totale cha sale così a 879.564 dall’inizio della pandemia, e altre 260 vittime, 13.630 complessive. Così il governo di Berlino guarda avanti al delicato periodo di Natale, alla ricerca, come tutti gli altri Paesi, dell’equilibrio tra la salvaguardia della salute pubblica e il tentativo di dare ossigeno all’economia frenata dalle ultime restrizioni. È proprio la Cancelliera Angela Merkel ad aumentare la pressione sui ministri-presidenti dei Länder, in vista dell’incontro del 25 novembre durante il quale si dovrà tracciare la linea in vista dei festeggiamenti del Natale e del Capodanno. Merkel chiede a questo punto una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) In Germania la diffusione del coronavirus ha fatto conoscere un nuovo picco. Nelle ultime 24 ore il Robert Koch Institute ha registrato 23.648 nuovi casi, con il totale cha sale così a 879.564 dall’inizio della pandemia, e altre 260 vittime, 13.630 complessive. Così il governo di Berlino guarda avanti al delicato periodo di, alla ricerca, come tutti gli altri Paesi, dell’equilibrio tra la salvaguardia della salute pubblica e il tentativo di dare ossigeno all’economia frenata dalle ultime restrizioni. È proprio la Cancelliera Angelaad aumentare la pressione sui ministri-presidenti dei Länder, in vista dell’incontro del 25 novembre durante il quale si dovrà tracciare la linea in vista dei festeggiamenti dele delchiede a questo punto una ...

CPF02294951 : RT @RadioSavana: La Polizia tedesca, erede legittima di Stasi e Gestapo, piomba in casa di Andreas Noack durante una diretta streaming in c… - EduardoPasquino : RT @RadioSavana: La Polizia tedesca, erede legittima di Stasi e Gestapo, piomba in casa di Andreas Noack durante una diretta streaming in c… - mannersmaketh10 : RT @RadioSavana: La Polizia tedesca, erede legittima di Stasi e Gestapo, piomba in casa di Andreas Noack durante una diretta streaming in c… - 81poldino : RT @RadioSavana: La Polizia tedesca, erede legittima di Stasi e Gestapo, piomba in casa di Andreas Noack durante una diretta streaming in c… - CorriereQ : Covid: Merkel, a Capodanno situazione non dovrà precipitare -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Merkel Covid: Merkel, a Capodanno situazione non dovrà precipitare ANSA Nuova Europa Napoli, attivati altri 50 posti covid al Policlinico Vanvitelli

Napoli, attivati altri 50 posti covid al Policlinico Vanvitelli. Letti dotati di ossigeno e monitor, controllo anche a distanza. Con l’attivazione oggi di ulteriori 16 posti si completa la dotazione d ...

Covid: Merkel, a Capodanno situazione non dovrà precipitare

(ANSA) - BERLINO, 20 NOV - Angela Merkel alza la pressione in vista dell'incontro con i ministri-presidenti dei Laender del 25 novembre prossimo: la cancelliera vuole a questo punto una strategia "che ...

Napoli, attivati altri 50 posti covid al Policlinico Vanvitelli. Letti dotati di ossigeno e monitor, controllo anche a distanza. Con l’attivazione oggi di ulteriori 16 posti si completa la dotazione d ...(ANSA) - BERLINO, 20 NOV - Angela Merkel alza la pressione in vista dell'incontro con i ministri-presidenti dei Laender del 25 novembre prossimo: la cancelliera vuole a questo punto una strategia "che ...