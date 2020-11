Calabria | slitta nomina commissario in Cdm

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Non ci sarà ladelalla sanità calabrese, attesa in Consiglio dei ministri questa sera. Diverse fonti di governo assicurano all'Adnkronos che il nome non uscirà dalla riunione in corso, iniziata attorno alla mezzanotte. Fumata nera per il futuro, dunque, dopo il 'balletto' di nomine, ben 3, dei giorni scorsi.