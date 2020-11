Cagliari, ansia per l’esito dei tamponi di Godin e Nandez (Di venerdì 20 novembre 2020) Al rientro a Cagliari dopo gli impegni con la Nazionale uruguaiana, Nandez e Godin si sono immediatamente sottoposti al tampone-Covid Fiato sospeso in casa Cagliari per le condizioni di Nandez e Godin. I due uruguagi sono rientrati in Sardegna nella giornata di ieri, ma non sono scesi in campo al centro sportivo di Assemini, per allenarsi con i compagni, per motivi precauzionali. Come riportato sulle pagine del Corriere Dello Sport, i due giocatori si sono sottoposti all’esame Covid, per escludere ogni rischio essendo già risultati negativi al tampone effettuate prima di partire per Cagliari. Nei giorni scorsi numerosi casi di positività erano stati accertati all’interno del gruppo squadra della Celeste, ma sia il centrocampista che il difensore centrale sono sempre ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Al rientro adopo gli impegni con la Nazionale uruguaiana,si sono immediatamente sottoposti al tampone-Covid Fiato sospeso in casaper le condizioni di. I due uruguagi sono rientrati in Sardegna nella giornata di ieri, ma non sono scesi in campo al centro sportivo di Assemini, per allenarsi con i compagni, per motivi precauzionali. Come riportato sulle pagine del Corriere Dello Sport, i due giocatori si sono sottoposti all’esame Covid, per escludere ogni rischio essendo già risultati negativi al tampone effettuate prima di partire per. Nei giorni scorsi numerosi casi di positività erano stati accertati all’interno del gruppo squadra della Celeste, ma sia il centrocampista che il difensore centrale sono sempre ...

