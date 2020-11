Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini in finale con Samuel Peron (Di sabato 21 novembre 2020) Che questa sia stata un’edizione davvero sfortunata di Ballando con le stelle è ormai fuor di dubbio. Incidenti e coppie che sono state costrette a ritirarsi, e ora tocca di nuovo ad Alessandra Mussolini, già precedentemente infortunata. La concorrente ha dovuto lasciare il partner Maykel Fonts, risultato positivo al coronavirus e anche per lei la finale è stata a rischio. Alessandra Mussolini ha comunicato l’impossibilità di continuare sui social, ma per lei è stato trovato un nuovo compagno di ballo, Samuel Peron. Alessandra Mussolini in finale a Ballando con le stelle Alessandra Mussolini ha fatto un lungo ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 21 novembre 2020) Che questa sia stata un’edizione davvero sfortunata dicon leè ormai fuor di dubbio. Incidenti e coppie che sono state costrette a ritirarsi, e ora tocca di nuovo ad, già precedentemente infortunata. La concorrente ha dovuto lasciare il partner Maykel Fonts, risultato positivo al coronavirus e anche per lei laè stata a rischio.ha comunicato l’impossibilità di continuare sui social, ma per lei è stato trovato un nuovo compagno di ballo,incon leha fatto un lungo ...

