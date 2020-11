Vittoria a tavolino per la Salernitana

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 19 novembre 2020) Questa la decisione del giudice sportivo della Lega di Serie B, Emilio Battaglia, in merito alla gara contro la Reggiana non disputata lo scorso 31 ottobre e valida per la 6^ giornata di campionato. La squadra emiliana non si presento’ a causa delle positivita’ al Covid-19 di tanti tesserati e il giudice ha inflitto la sconfitta per 3-0 a, respingendo il ricorso del club, ma non infliggendo il punto di penalizzazione. Il giudice fa sapere che “dagli accertamenti svolti dalla Procura Federale e’ emerso che l’ASL non ha mai e in alcun modo vietato alla Reggiana di effettuare la trasferta a Salerno. In particolare la Procura Federale, in ordine ad un eventuale divieto dell’ASL di affrontare la trasferta a Salerno, ha evidenziato che ‘dall’esame della corrispondenza intercorsa tra la Reggiana e l’ASL, non si rileva alcun divieto tassativo alla trasferta ordinato ...