Vicenza-Chievo-: la partita è stata rinviata (Di giovedì 19 novembre 2020) Sabato 21 Novembre nello Stadio nello Stadio Romeo Menti alle ore 16:00 si sarebbe dovuta disputare la partita Vicenza-Chievo- ma alla fine è stata annullata. Lo stop è arrivato dalla Lega dopo i ripetuti casi di positività dei giocatori del Vicenza al Covid, cosa che ha fatto temere per la nascita di un pericoloso focolaio che non si sarebbe potuto più fermare. La partita quindi è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi, e purtroppo anche la Serie B deve fare i conti col virus che cambia le carte in tavola. Vicenza-Chievo-: cosa è successo per decidere di annullare la partita? Dal 6 Novembre sono iniziate nella squadra del Vicenza le prime positività, dall’undici ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 19 novembre 2020) Sabato 21 Novembre nello Stadio nello Stadio Romeo Menti alle ore 16:00 si sarebbe dovuta disputare la- ma alla fine èannullata. Lo stop è arrivato dalla Lega dopo i ripetuti casi di positività dei giocatori delal Covid, cosa che ha fatto temere per la nascita di un pericoloso focolaio che non si sarebbe potuto più fermare. Laquindi èufficialmentea data da destinarsi, e purtroppo anche la Serie B deve fare i conti col virus che cambia le carte in tavola.-: cosa è successo per decidere di annullare la? Dal 6 Novembre sono iniziate nella squadra delle prime positività, dall’undici ...

L.R.Vicenza-Chievo: ufficializzato il rinvio a data da destinarsi

(comunicato societario) Si comunica che in data odierna la Lega B visto il C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre u.s. e vista l’istanza presentata dalla società L.R. VICENZA, in conformità a quanto previsto ...

