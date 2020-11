Strage di Erba, no della Cassazione alle nuove prove (Di giovedì 19 novembre 2020) Felice Manti Edoardo Montolli Reperti ignorati, i legali: "Andavano analizzati". Verso una richiesta di revisione del processo La Cassazione dice no all'analisi dei reperti mai esaminati per la Strage di Erba. Una decisione che lascia perplessi, dato che per ben tre volte la Suprema Corte si era pronunciata favorevolmente e che ora ha cambiato orientamento. L'avvocato Fabio Schembri, che con Luisa Bordeaux e Nico D'Ascola, difende Olindo Romano e Rosa Bazzi, attende di leggere le motivazioni. Intanto commenta: «Certo, tecnicamente questa decisione mi ha sorpreso, dato che eravamo andati a Como proprio per effetto della precedente pronuncia della Cassazione. Prima ci hanno detto che serviva l'incidente probatorio a Brescia. A Brescia non è stato fatto dopo che già ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 19 novembre 2020) Felice Manti Edoardo Montolli Reperti ignorati, i legali: "Andavano analizzati". Verso una richiesta di revisione del processo Ladice no all'analisi dei reperti mai esaminati per ladi. Una decisione che lascia perplessi, dato che per ben tre volte la Suprema Corte si era pronunciata favorevolmente e che ora ha cambiato orientamento. L'avvocato Fabio Schembri, che con Luisa Bordeaux e Nico D'Ascola, difende Olindo Romano e Rosa Bazzi, attende di leggere le motivazioni. Intanto commenta: «Certo, tecnicamente questa decisione mi ha sorpreso, dato che eravamo andati a Como proprio per effettoprecedente pronuncia. Prima ci hanno detto che serviva l'incidente probatorio a Brescia. A Brescia non è stato fatto dopo che già ...

