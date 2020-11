Sesa acquista altre azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) –ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto diordinarie, hato, dal 10 al 16 novembre 2020, complessivamente 3.631ordinarie, pari allo 0,02343399% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 82,5242 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 299.645,33 euro. La società attiva nel settore delle soluzioni IT a valore per le imprese., al 17 novembre, possiede complessivamente 45.883ordinarie, pari allo 0,29612271% dell’attuale capitale sociale. Intanto, in Borsa, peggiora la performance di, con un ribasso dell’1,52%, portandosi a 84,5 euro. (Foto: © Simona Flamigni 123RF)