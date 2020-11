Scuole in Puglia restano aperte, sono le famiglie a decidere. Tar: rimane valida l’ordinanza 413 (Di giovedì 19 novembre 2020) Le Scuole in Puglia restano aperte, ma le famiglie possono decidere se mandare i figli a scuola oppure optare per la didattica a distanza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 novembre 2020) Lein, ma leposse mandare i figli a scuola oppure optare per la didattica a distanza. L'articolo .

ilmessaggeroit : Sentenza Tar scuole in Puglia lascia libera scelta ai genitori - PugliaStream : Regione Puglia bocciata dal Tar Le scuole restano in parte aperte - orizzontescuola : Scuole in Puglia restano aperte, sono le famiglie a decidere. Tar: resta valida ordinanza 413 - repubblica : Il Tar di Bari: 'Le scuole in Puglia restano aperte con Dad su richiesta' - infodocenti : Chiusura Scuole in Puglia, il TAR decide per l’improcedibilità -