Salvini attacca Berlusconi | In FI si pensa agli inciuci

Leggi su agi

(Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - All'indomani delle aperture di Silvioal governo sulla legge di bilancio, nel centrodestra esplode la polemica. Chi non ha digerito, in particolare, il profilo collaborativo assunto dall'ex-premier, è il leader leghista Matteo, che passa all'attacco, mentre in una posizione più defilata, che potrebbe preludere a una mediazione, si pone la presidente di FdI Giorgia Meloni., in mattinata, ha polemizzato frontalmente cone i suoi, non lesinando aperte accuse di consociativismo: “I miei rapporti con Forza Italia? A me – ha affermato - interessano i rapporti con gli italiani. L'appello di Mattarella è alla collaborazione, non all'inciucio e ai rimpasti. Mi sembra che per Pd, M5S, Renzi e anche per qualche pezzo di Forza Italia si stia parlando di posti, non di cose da fare. Il ...