Recovery fund | Conte | ' Italia in ritardo? E' fake news'

TizianaFerrario : vorrei chiarire che #Polonia e #Ungheria hanno posto il veto al Recovery Fund perché sono contrarie alla regola ch… - TizianaFerrario : Anche la #Slovenia ex paese comunista si aggiunge a #Polonia e #Ungheria ex satelliti URSS nel dire no allo 'stato… - ItaliaViva : Ungheria e Polonia pongono il veto sul Recovery Fund, ma i valori fondanti di una società democratica e liberale de… - ilpelle67 : RT @Iperbole_: La Meloni difende Ungheria e Polonia dicendo che la scelta di bloccare il Recovery fund (e quindi anche i soldi all'Italia)… - BeataVergineMa5 : @mbartolotta63 Quando ci sono soldi da spartire -recovery fund o Mes o quello che è— Berlusconi c'è sempre -

ROME, 19 NOV - Hungary and Poland's vetoing the EU's COVID Recovery Fund due to conditionality on rule of law is "improper" Economy Minister Roberto Gulatieri said Thursday. The minister described the ...ROME, 19 NOV - Premier Giuseppe Conte on Thursday branded as "fake news" reports of alleged EU concern over a supposed delay in presenting Italy's recovery plan to qualify for its 209-billion-euro chu ...