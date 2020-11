Negazionisti irrompono in un ospedale per “provare che Covid non esiste”

(Di giovedì 19 novembre 2020) . Si sono presentati con tanto di telecamere Un gruppo diha tentato di irrompere nel reparto di terapia intensiva di undi Provo, nello Utah, per provare che il Coronavirus non esiste. Vi sono state anche diverse telefonate da parte di complottisti, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Berlino, cariche e scontri alla manifestazione dei negazionisti no-mask , sciolta dalla polizia che usa gli idranti. Quasi 200… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Berlino, cariche e scontri alla manifestazione dei negazionisti no-mask , sciolta dalla polizia che usa gli idranti. Quasi 200… - nenanavi : RT @Tg3web: Berlino, cariche e scontri alla manifestazione dei negazionisti no-mask , sciolta dalla polizia che usa gli idranti. Quasi 200… - ZonadiGuerra1 : RT @Tg3web: Berlino, cariche e scontri alla manifestazione dei negazionisti no-mask , sciolta dalla polizia che usa gli idranti. Quasi 200… - simcopter : RT @Tg3web: Berlino, cariche e scontri alla manifestazione dei negazionisti no-mask , sciolta dalla polizia che usa gli idranti. Quasi 200… -

Ultime Notizie dalla rete : Negazionisti irrompono

MeteoWeek

Un gruppo di negazionisti ha tentato di irrompere nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Provo, nello Utah, per provare che il Coronavirus non esiste. Vi sono state anche diverse ...Vera e propria follia in un ospedale dello Utah: un gruppo di negazionisti tenta l'irruzione per dimostra che il Covid non esiste.