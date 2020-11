F1, Hamilton: “Merito rispetto, il mio compagno guida la Mercedes ma non riesce a vincere” (Di giovedì 19 novembre 2020) “Merito rispetto. C’è un altro grande pilota – riferendosi al compagno di squadra Valtteri Bottas – che guida la mia macchina e ovviamente non ottiene quel che ottengo io”. Lewis Hamilton gonfia il petto e torna a parlare dopo aver ottenuto il settimo campionato del Mondo di Formula 1, conquistato in Turchia dopo una gara straordinaria: “Vorrei – ha dichiarato il pilota britannico, come riferisce l’edizione online di Marca- che ci fossero gare più complicate, come quella in Turchia, il più delle volte sarò in grado di dimostrare di cosa sono capace”. “Sento commenti interessanti da grandi piloti, soprattutto dal passato. Ovviamente servono una grande squadra e una grande macchina, nessuno ha vinto il Mondiale in nessun altro modo”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020). C’è un altro grande pilota – riferendosi aldi squadra Valtteri Bottas – chela mia macchina e ovviamente non ottiene quel che ottengo io”. Lewisgonfia il petto e torna a parlare dopo aver ottenuto il settimo campionato del Mondo di Formula 1, conquistato in Turchia dopo una gara straordinaria: “Vorrei – ha dichiarato il pilota britannico, come riferisce l’edizione online di Marca- che ci fossero gare più complicate, come quella in Turchia, il più delle volte sarò in grado di dimostrare di cosa sono capace”. “Sento commenti interessanti da grandi piloti, soprattutto dal passato. Ovviamente servono una grande squadra e una grande macchina, nessuno ha vinto il Mondiale in nessun altro modo”. SportFace.

sportface2016 : #F1, #Hamilton gonfia il petto: 'Merito rispetto, il mio compagno con la stessa macchina non riesce a vincere...'… - thewaterflea : RT @GeekyAndSnob: Caro Formigli, non intendo entrare nel merito della questione, se Hamilton è meglio di Fangio, Lauda o Schumacher, ma cos… - GeekyAndSnob : Caro Formigli, non intendo entrare nel merito della questione, se Hamilton è meglio di Fangio, Lauda o Schumacher,… - Calibano2 : Non sbaglia mai perché non è mai sotto pressione! È tutto merito della macchina, non stiamo lì a discuterne #Hamilton - IAMMYLORD1 : Gran coglione di merda razzista del cazzo: quindi secondo la merda che hai nel cranio l'unico merito l'unico valore… -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton “Merito Covid, manca numero legale: opposizione festeggia, Rosato la 'richiama' Affaritaliani.it