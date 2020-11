El Shaarawy: “Aspetto gennaio. Mi alleno da solo da due mesi” (Di giovedì 19 novembre 2020) Con un lungo post su Instagram, l’attaccante della Nazionale, Stephan El Shaarawy, ha ricapitolato gli ultimi periodi di carriera. Non potendo tornare in Cina a causa delle restrizioni per il Covid-19, il giocatore si sta allenando da solo, ottenendo però gratificazione per la chiamata della Nazionale. Queste le sue parole: “Si chiude cosi? anche quest’ultimo raduno, sono rimasto più di due mesi ad allenarmi a Roma senza una squadra per via di questa pandemia, non potendo tornare in Cina. Ho avuto la fortuna di lavorare con due professionisti ma soprattutto due persone speciali come Claudio Donatelli e Marco Ferrelli che sento di ringraziare tantissimo, i quali mi hanno permesso di poter mantenere una condizione idonea al tipo di impegni che siamo andati ad affrontare. La fascia di capitano e la doppietta sono state la dimostrazione e la conseguenza di ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 19 novembre 2020) Con un lungo post su Instagram, l’attaccante della Nazionale, Stephan El, ha ricapitolato gli ultimi periodi di carriera. Non potendo tornare in Cina a causa delle restrizioni per il Covid-19, il giocatore si sta allenando da, ottenendo però gratificazione per la chiamata della Nazionale. Queste le sue parole: “Si chiude cosi? anche quest’ultimo raduno, sono rimasto più di due mesi ad allenarmi a Roma senza una squadra per via di questa pandemia, non potendo tornare in Cina. Ho avuto la fortuna di lavorare con due professionisti ma soprattutto due persone speciali come Claudio Donatelli e Marco Ferrelli che sento di ringraziare tantissimo, i quali mi hanno permesso di poter mantenere una condizione idonea al tipo di impegni che siamo andati ad affrontare. La fascia di capitano e la doppietta sono state la dimostrazione e la conseguenza di ...

