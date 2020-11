Djokovic-Zverev in tv: data, orario e diretta streaming Atp Finals Londra 2020 (Di giovedì 19 novembre 2020) Novak Djokovic e Alexander Zverev sono opposti nella terza giornata del gruppo Tokyo 1970 alle Atp Finals 2020. Il serbo e il tedesco si giocano l’ultimo pass valevole per la semifinale in seguito ai verdetti del gruppo Londra. Medvedev è già qualificato e se la vede con Schwartzman. Il match è in programma venerdì 20 novembre non prima delle ore 15:00 italiane (dopo il doppio): la diretta tv è disponibile su Sky Sport, mentre quella streaming sulla piattaforma di Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia durante la settimana londinese con aggiornamenti live, cronache e highlights. CLASSIFICHE E RISULTATI AGGIORNATI IL MONTEPREMI DEL TORNEO SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Novake Alexandersono opposti nella terza giornata del gruppo Tokyo 1970 alle Atp. Il serbo e il tedesco si giocano l’ultimo pass valevole per la semifinale in seguito ai verdetti del gruppo. Medvedev è già qualificato e se la vede con Schwartzman. Il match è in programma venerdì 20 novembre non prima delle ore 15:00 italiane (dopo il doppio): latv è disponibile su Sky Sport, mentre quellasulla piattaforma di Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia durante la settimana londinese con aggiornamenti live, cronache e highlights. CLASSIFICHE E RISULTATI AGGIORNATI IL MONTEPREMI DEL TORNEO SportFace.

WeAreTennisITA : ?? MEDVEDEV ABBATTE DJOKOVIC? Un super Daniil fa perdere la pazienza al n.1 del mondo, che ad un certo punto non ha… - KSport24 : @SkySport Se Djokovic continua a giocare così esce. Peccato che nemmeno Zverev stia in forma - infoitsport : Atp Finals - Medvedev in semifinale, ko un brutto Djokovic. Sarà spareggio con Zverev - laurapetrarca2 : RT @GeorgeSpalluto: Medvedev vince il girone battendo nettamente Djokovic 63 63 grazie a un parziale di 7 game di fila tra fine del 1° e in… - paoloangeloRF : RT @GeorgeSpalluto: Semifinali delle Atp Finals 2020: Thiem vs Djokovic o Zverev Medvedev vs Nadal o Tsitsipas Chi raggiungerà Thiem e Med… -