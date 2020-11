Cts, Miozzo: “Dobbiamo scordarci un natale tradizionale” (Di giovedì 19 novembre 2020) “Se anche la curva dovesse scendere nelle prossime settimane, noi un natale tradizionale ce lo dobbiamo scordare. Possiamo immaginare un natale più sereno, più legato alle tradizioni squisitamente familiari”. Queste le parole di Agostino Miozzo, coordinatore del comitato tecnico scientifico, che ha parlato ai microfoni della trasmissione “Porta a Porta” su Rai Uno. “L’andamento della pandemia è ancora molto pesante, i numeri sono molto forti anche se apparentemente questa curva sembra stabilizzarsi – ha aggiunto il capo del Cts -. Le centinaia di vittime che abbiamo tutti i giorni ci stanno a ricordare che siamo ancora nel pieno del problema“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) “Se anche la curva dovesse scendere nelle prossime settimane, noi untradizionale ce lo dobbiamo scordare. Possiamo immaginare unpiù sereno, più legato alle tradizioni squisitamente familiari”. Queste le parole di Agostino, coordinatore del comitato tecnico scientifico, che ha parlato ai microfoni della trasmissione “Porta a Porta” su Rai Uno. “L’andamento della pandemia è ancora molto pesante, i numeri sono molto forti anche se apparentemente questa curva sembra stabilizzarsi – ha aggiunto il capo del Cts -. Le centinaia di vittime che abbiamo tutti i giorni ci stanno a ricordare che siamo ancora nel pieno del problema“. SportFace.

MediasetTgcom24 : Covid, Miozzo (Cts): 'Scordiamoci un Natale tradizionale, dopo il 4 dicembre semilibertà di negozi e ristoranti'… - alexbarbera : “C’è un’emergenza che dobbiamo affrontare subito ed è quella delle scuole, sacrificata dai politici in nome di una… - Open_gol : L'attacco durissimo del capo del Cts Agostino Miozzo contro il mondo politico, che sembra aver dimenticato le scuol… - crispadafora : RT @Corriere: Miozzo (Cts): «Qualcosa riaprirà per le feste ma niente resse. E il cenone non si può fare» - QuotidianPost : Miozzo: “Un Natale tradizionale ce lo dobbiamo scordare” -