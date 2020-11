Città Metropolitana ‘dura’ contro il Sindaco di Ardea: «Non possiamo fare da scudo per nascondere mancanza di programmazione» (Di giovedì 19 novembre 2020) «Mi rammarica leggere le considerazioni del Sindaco di Ardea in merito a finanziamenti non concessi da Città Metropolitana di Roma per le scuole del suo territorio comunale. Stupisce che un Sindaco faccia questo torto alla sua comunità, non considerando il grande rispetto che l’Ente metropolitano pone nei confronti di tutti i Comuni del territorio provinciale. Ad Ardea non esiste una scuola di cui il nostro Ente ha competenza, per cui appare evidente che non potevamo programmare nessun finanziamento per qualcosa che non esiste. Nel frattempo a Gennaio 2019 e poi nel marzo 2019 ho incontrato il Sindaco Savarese, assieme ai capi Dipartimento dell’Ente metropolitano per valutare la possibilità di individuare in un terreno di nostra proprietà il luogo dove immaginare la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 novembre 2020) «Mi rammarica leggere le considerazioni deldiin merito a finanziamenti non concessi dadi Roma per le scuole del suo territorio comunale. Stupisce che unfaccia questo torto alla sua comunità, non considerando il grande rispetto che l’Ente metropolitano pone nei confronti di tutti i Comuni del territorio provinciale. Adnon esiste una scuola di cui il nostro Ente ha competenza, per cui appare evidente che non potevamo programmare nessun finanziamento per qualcosa che non esiste. Nel frattempo a Gennaio 2019 e poi nel marzo 2019 ho incontrato ilSavarese, assieme ai capi Dipartimento dell’Ente metropolitano per valutare la possibilità di individuare in un terreno di nostra proprietà il luogo dove immaginare la ...

