Ballando con le Stelle, Alessandra Mussolini: finale a rischio (Di giovedì 19 novembre 2020) finale di Ballando con le Stelle a rischio per Alessandra Mussoli. Il suo insegnanteMaykel Fonts è risultato positivo al Covid e salterà l’ultima puntata del programma. Non c’è pace per il programma di Milly Carlucci… Povera Alessandra Mussolini, povero Maykel Fonts. Il ballerino cubano, arrivato in finale in coppia con l’ex parlamentare, è risultato positivo al coronavirus. E non potrà esibirsi. Senza il suo insegnante ora Alessandra rischia Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 19 novembre 2020)dicon leperMussoli. Il suo insegnanteMaykel Fonts è risultato positivo al Covid e salterà l’ultima puntata del programma. Non c’è pace per il programma di Milly Carlucci… Povera, povero Maykel Fonts. Il ballerino cubano, arrivato inin coppia con l’ex parlamentare, è risultato positivo al coronavirus. E non potrà esibirsi. Senza il suo insegnante orarischia Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 2 ?? ?? Per sostenere #DanieleScardina e @Kuzmina__A vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - ilgiornale : Alessandra Mussolini non sarà alla finale di Ballando con le stelle? Il suo partner è positivo al coronavirus ma i… - Tony969696 : RT @tempoweb: Dramma #AlessandraMussolini. Il suo MaykelFonts è positivo, salta la finale di #BallandoConLeStelle? VIDEO #covid #tv #rai1… -