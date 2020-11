Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 novembre 2020)DEL 18 NOVEMBREORE 20:20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DA CIAMPINO DOVE E’ CHIUSA PER INCIDENTE VIA MURA DEI FRANCESI TRA VIA BRUXELLES E VIA BOLOGNA. UTILIZZARE PERCORSI ALTERNATIVI DISAGI PER CHI PERCORRE LA VIA SALARIA A CAUSA DEI LAVORI ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA SULLA SP600 ARIANA CODE PER LAVORI TRA CASALE PASTORE E ARTENA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER IL TRASPORTO MARITTIMO DIMAR, LA CORSA NAVE TERRACINA VENTOTENE E’ POSTICIPATA ALLE 10 INVECE DELLE ORE 7.30 INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, ...