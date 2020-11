Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 novembre 2020)DEL 18 NOVEMBREORE 15:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONESUD E APPIA SULLA NETTUNENSE CODE ALTEZZA FRATTOCCHIE E PAVONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E PANTANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO LA FL4VELLETRI E’ RALLENTATE PER INTERVENTO TECNICO. RITARDI FINO A 20 MINUTI INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DPCM IN VIGORE FINO AL 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ...