Sanità calabrese, tre commissari "bruciati" in meno di un mese. Fdi: "Pochezza del governo Conte" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tre commissari ad acta, due insediati e uno designato, 'bruciati' in meno di un mese. E' l'istantanea che fotografa la drammatica crisi dell'emergenza sanità in Calabria alle prese con undici anni di gestione commissariale e un 'buco' in bilancio di 160 milioni di euro, peraltro, non definitivo come evidenziato ancora oggi dal direttore generale della Programmazione sanitaria del ministero della Salute, Andrea Urbani, oggi ascoltato in Commissione Affari Sociali alla Camera.E ora è arrivata anche la rinuncia di Eugenio Gaudio, ex Rettore dell'Università La Sapienza. Gaudio ha detto 'no' all'incarico di commissario ad acta alla Sanità calabrese. L'ex rettore sarebbe dovuto subentrare al posto del dimissionario Giuseppe Zuccateli che ha lasciato l'incarico ...

matteosalvinimi : ??Il commissario del governo #Zuccatelli, quello dei consigli su 'lingua in bocca per 15 minuti', si è dimesso. Bene… - matteosalvinimi : #Salvini: Commissario Sanità Calabria non può essere un calabrese? Spirlì mi ha segnalato il prof. Pellegrino Manci… - 6000sardine : Lanciamo la campagna #fategliSTRADA Per ribadire con forza e determinazione che la soluzione alla fortissima crisi… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Appena nominato da Conte, anche Eugenio Gaudio si dimette da Commissario alla sanità calabrese: 'Mia moglie non vuole trasferir… - floatingboy : RT @fdelprato: La posizione di commissario alla sanità calabrese è tipo la cattedra di difesa contro le arti oscure. -

