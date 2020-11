Paulo Dybala scende in campo contro il Covid | Non sottovalutate il virus

forumJuventus : Paulo Dybala a fianco della regione Piemonte nella lotta al Covid ???? - Alberto_Cirio : Grazie di cuore a Paulo Dybala sceso in campo contro il #Covid al fianco della @regionepiemonte #PauDybala_Jr… - GoalItalia : Paulo Dybala compie 27 anni ?? Riuscirà a riprendersi la Juve? ?? - avvvalentinaga2 : RT @forumJuventus: Paulo Dybala a fianco della regione Piemonte nella lotta al Covid ???? - Murabito_Marika : RT @forumJuventus: Paulo Dybala a fianco della regione Piemonte nella lotta al Covid ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Paulo Dybala

Oggi è toccato a Paulo Dybala che, come lo svedese, anche lui è stato colpito dal Covid19. Ecco le sue parole per la Regione Piemonte: “Non sottovalutiamo questo virus, questo virus si vince solo se ...(AUDIO LETTURA DELL’ARTICOLO PER IPO E NON VEDENTI NEL PLAYER IN BASSO) – Il matrimonio tra la Juventus e l’attaccante argentino Paulo Dybala sembra avvicinarsi sempre di più al capolinea. Il numero ...