Lo sfogo di una di una persona impegnata in prima linea contro la pandemia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un'infermiera sui negazionisti del covid: "Anche in prossimità della morte non cambiano idea". Un’infermiera: “Negazionisti muoiono dicendo che il covid non esiste” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un'infermiera sui negazionisti del covid: "Anche in prossimità della morte non cambiano idea". Un’infermiera: “Negazionisti muoiono dicendo che il covid non esiste” su Notizie.it.

fattoquotidiano : “Un sacchetto di vestiti è quel che resta di mia mamma”: il post-sfogo di una figlia diventa un monito “per chi neg… - matteosalvinimi : Lo sfogo accorato di una cameriera senza cassa integrazione: 'Questo governo ci sta distruggendo'. #vociitaliane - NicolaPorro : La lettera-sfogo di una partita Iva consapevole che il #DecretoRistori non basterà a salvarla dal fallimento ?? - flcwersun : non io che mi trattengo dal piangere davanti alla videocamera perché sono una crybaby e ogni volta che qualcosa pen… - giovillaa : piccolo sfogo PERCHÉ I PROFESSORI DEVONO PARLARE ININTERROTTAMENTE PER UN ORA E GUARDARE IL LIBRO SOLO GLI ULTIMI 5… -