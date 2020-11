LIVE Djokovic-Medvedev 3-6 1-4, ATP Finals 2020 DIRETTA: il russo gestisce bene gli scambi nel 2° set (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gioco Medvedev e col dritto affossato a rete del serbo. 4-1 per il russo che sembra in controllo anche in questo 2° set. Djokovic andrà alla battuta. 40-15 Errore gratuito di Medvedev in manovra. 40-0 Out la risposta di Djokovic, che si lamenta della mancata chiamata per il nastro al servizio. 30-0 Pazzesca l’accelerazione di rovescio incrociato del russo, dopo uno scambio lungo. 15-0 Splendido dritto a sventaglio del russo. Fuori il pallonetto difensivo di Medvedev. Si sblocca Nole che trova il 1° game nel 2° set, ma il russo guida 3-1 e andrà a servire. 40-30 Dritto lungolinea molto profondo di Djokovic e smash ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiocoe col dritto affossato a rete del serbo. 4-1 per ilche sembra in controllo anche in questo 2° set.andrà alla battuta. 40-15 Errore gratuito diin manovra. 40-0 Out la risposta di, che si lamenta della mancata chiamata per il nastro al servizio. 30-0 Pazzesca l’accelerazione di rovescio incrociato del, dopo unoo lungo. 15-0 Splendido dritto a sventaglio del. Fuori il pallonetto difensivo di. Si sblocca Nole che trova il 1° game nel 2° set, ma ilguida 3-1 e andrà a servire. 40-30 Dritto lungolinea molto profondo die smash ...

