FCA - Emissioni diesel, respinte varie accuse contro l'ex manager Palma (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si fa meno grave la posizione dell'ingegnere italiano Emanuele Palma nell'ambito dell'inchiesta penale del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sulla manipolazione delle Emissioni dei veicoli diesel commercializzati dalla Fiat Chrysler. Nancy Edmunds, giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti di Detroit, ha rigettato diversi capi di imputazione disponendone l'archiviazione in vista dell'avvio del procedimento giudiziario nel prossimo mese di aprile. Le accuse. Arrestato nel settembre dell'anno scorso, Palma è accusato di aver indotto il costruttore italo-americano a trasmettere alle autorità di vigilanza statunitensi informazioni errate e fuorvianti sui sistemi di controllo delle Emissioni dei motori diesel. I capi di imputazione a ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si fa meno grave la posizione dell'ingegnere italiano Emanuelenell'ambito dell'inchiesta penale del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sulla manipolazione delledei veicolicommercializzati dalla Fiat Chrysler. Nancy Edmunds, giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti di Detroit, ha rigettato diversi capi di imputazione disponendone l'archiviazione in vista dell'avvio del procedimento giudiziario nel prossimo mese di aprile. Le. Arrestato nel settembre dell'anno scorso,è accusato di aver indotto il costruttore italo-americano a trasmettere alle autorità di vigilanza statunitensi informazioni errate e fuorvianti sui sistemi dillo delledei motori. I capi di imputazione a ...

