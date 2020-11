All Together Now, Gli Amabili e la loro storia di rinascita: «Con la nostra unione arriviamo ovunque» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Questa sera, 18 Novembre 2020, andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento di All Together Now, il game musicale condotto da Michelle Hunziker. I cantanti in ogni puntata vengono giudicati da un muro di 100 esperti e da una giuria speciale composta da: J-Ax, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone. Tutti i protagonisti aspirano al montepremi finale. Ognuno di loro ha un sogno nel cassetto da realizzare. Tra i concorrenti c’è anche il duo de Gli Amabili, formato da Massimiliano Corrà ed Elena Frantini. La loro storia di rinascita ha emozionato il pubblico da casa. Insieme, grazie all’amore, sono riusciti a superare i periodi più bui della loro vita. Leggi anche –> Michelle Hunziker incidente ad “All Together Now”, l’abito si strappa: ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Questa sera, 18 Novembre 2020, andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento di AllNow, il game musicale condotto da Michelle Hunziker. I cantanti in ogni puntata vengono giudicati da un muro di 100 esperti e da una giuria speciale composta da: J-Ax, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone. Tutti i protagonisti aspirano al montepremi finale. Ognuno diha un sogno nel cassetto da realizzare. Tra i concorrenti c’è anche il duo de Gli, formato da Massimiliano Corrà ed Elena Frantini. Ladiha emozionato il pubblico da casa. Insieme, grazie all’amore, sono riusciti a superare i periodi più bui dellavita. Leggi anche –> Michelle Hunziker incidente ad “AllNow”, l’abito si strappa: ...

