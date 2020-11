Numeri più bassi? Il capo di federmedici non è ottimista: «Ospedali sotto assedio: manca poco per il collasso» (Di martedì 17 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)File di ambulanze davanti gli Ospedali in attesa di poter portare a destinazione i malati, letti contati nei reparti già da inizio pomeriggio, soluzioni di fortuna e sanitari allo stremo. Da Roma a Milano, dalla Calabria alla Valle d’Aosta, lo scenario non cambia. I ricoveri per Covid-19 sono ancora un grosso problema, che l’attuale sistema sanitario non è più in grado di affrontare. «Ovunque partono segnalazioni di Ospedali sotto assedio, malgrado l’attivazione di nuovi posti letto». Il dottor Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici, non solo tiene conto di una situazione attuale altamente preoccupante ma capisce bene cosa succederà da qui alle prossime due ... Leggi su open.online (Di martedì 17 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)File di ambulanze davanti gliin attesa di poter portare a destinazione i malati, letti contati nei reparti già da inizio pomeriggio, soluzioni di fortuna e sanitari allo stremo. Da Roma a Milano, dalla Calabria alla Valle d’Aosta, lo scenario non cambia. I ricoveri per Covid-19 sono ancora un grosso problema, che l’attuale sistema sanitario non è più in grado di affrontare. «Ovunque partono segnalazioni di, malgrado l’attivazione di nuovi posti letto». Il dottor Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici, non solo tiene conto di una situazione attuale altamente preoccupante ma capisce bene cosa succederà da qui alle prossime due ...

