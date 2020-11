Marjuana dalla Spagna: droga nascosta in una pentola (Di martedì 17 novembre 2020) La droga nascosta in una pentola, spedita tramite corriere. Ma la corrispondenza la consegna la Guardia di Finanza e non il corriere. È ciò che è accaduto a un Moldavo residente nel Lazio, a Cerveteri. Una spedizione dalla Spagna Marjuana a domicilio dalla Spagna, nascosta in una pentola, questo il nuovo canale di spaccio utilizzato da un cittadino Moldavo di stanza a Roma. La droga per corrispondenza ma stavolta è andata male la spedizione. Infatti la pentola con la Marjuana dentro, al giovane dell’est la consegnano i militari della Guardia di Finanza. Il trucco non ha funzionato La droga, abilmente occultata all’interno di una ... Leggi su romanotizie24 (Di martedì 17 novembre 2020) Lain una, spedita tramite corriere. Ma la corrispondenza la consegna la Guardia di Finanza e non il corriere. È ciò che è accaduto a un Moldavo residente nel Lazio, a Cerveteri. Una spedizionea domicilioin una, questo il nuovo canale di spaccio utilizzato da un cittadino Moldavo di stanza a Roma. Laper corrispondenza ma stavolta è andata male la spedizione. Infatti lacon ladentro, al giovane dell’est la consegnano i militari della Guardia di Finanza. Il trucco non ha funzionato La, abilmente occultata all’interno di una ...

