Manovra, la Fieg: “Le misure per l’editoria sono del tutto insufficienti” (Di martedì 17 novembre 2020) Gli editori si rivolgono a Parlamento e politica: «Bisogna difendere l’informazione e il pluralismo" Leggi su lastampa (Di martedì 17 novembre 2020) Gli editori si rivolgono a Parlamento e politica: «Bisogna difendere l’informazione e il pluralismo"

LaStampa : Gli editori si rivolgono a Parlamento e politica: «Bisogna difendere l’informazione e il pluralismo'. - marcuspascal1 : RT @ErmannoKilgore: Le contributi per l’editoria vanno dati solo alle testate libere, i giornali di partito si facciano finanziare dai loro… - AgenziaOpinione : MELONI (FDI) * MANOVRA: « FRATELLI D’ITALIA RACCOGLIE L’APPELLO RIVOLTO DAL CONSIGLIO GENERALE DELLA FIEG, L’EDITOR… - divorex82 : RT @ErmannoKilgore: Le contributi per l’editoria vanno dati solo alle testate libere, i giornali di partito si facciano finanziare dai loro… - attila62 : RT @ErmannoKilgore: Le contributi per l’editoria vanno dati solo alle testate libere, i giornali di partito si facciano finanziare dai loro… -