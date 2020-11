LIVE Musetti-Marcora 3-6 3-2, Challenger Ortisei 2020 in DIRETTA: il 18enne nativo di Carrara deve reagire (Di martedì 17 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ottima spinta col dritto anomalo di Musetti e 3-2 nel 2° set per lui, non ci sono stati break. Marcora andrà a servire. 40-30 Prima al centro di Musetti che si carica. 30-30 Out il rovescio di Marcora da fondo. 15-30 Si fa sorprendere in uscita dal servizio Musetti e tentativo di gioco di controbalzo non ben eseguito. 15-15 Dritto a sventaglio ben eseguito da Musetti e rovescio in rete di Marcora. 0-15 Spinge bene col dritto Marcora, approfittando di un colpo troppo corto di Musetti. Dritto a sventaglio risolutivo di Marcora e 2-2 nel 2° set. Musetti prova a incitarsi prima di andare al servizio. 40-15 Dritto ... Leggi su oasport (Di martedì 17 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOttima spinta col dritto anomalo die 3-2 nel 2° set per lui, non ci sono stati break.andrà a servire. 40-30 Prima al centro diche si carica. 30-30 Out il rovescio dida fondo. 15-30 Si fa sorprendere in uscita dal servizioe tentativo di gioco di controbalzo non ben eseguito. 15-15 Dritto a sventaglio ben eseguito dae rovescio in rete di. 0-15 Spinge bene col dritto, approfittando di un colpo troppo corto di. Dritto a sventaglio risolutivo die 2-2 nel 2° set.prova a incitarsi prima di andare al servizio. 40-15 Dritto ...

