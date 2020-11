Cuoci & Friggi – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 18 novembre 2020)Via Giuseppe Marcotti, 11; 00157Tel. 06/41732156 Sito Internet: Tipologia: hamburgeria Prezzi: hamburger gourmet 7,50/11,50€, supplì 1/1,30€, patate 2,50/5€ Giorno di chiusura: Mai OFFERTASeguiamo dagli inizi l’avventura di questo locale inizialmente focalizzato sulla produzione di patate fritte e abbiamo deciso l’anno scorso di inserirlo in guida dopo l’ampliamento della proposta, ora incentrata su hamburger di qualità, disponibili sia in versione “normale” che gourmet. Questi ultimi sono forniti da una delle migliori macellerie della città, Le Officine del Gusto di Via di Conca d’Oro, in diverse varianti tutte sfiziose. In occasione di diverse visite abbiamo così assaggiato il Piemontese ...