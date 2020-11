Cristiano Malgioglio: “Iva Zanicchi è tornata a casa” (Di martedì 17 novembre 2020) “La nostra grande Iva Zanicchi è tornata a casa”. È così che Cristiano Malgioglio dice su Instagram che l’amica ha superato il covid-19. Iva era ricoverata in ospedale a causa di una polmonite bilaterale e lei stessa aveva comunicato con i suoi fan attraverso i social. Ora, ecco la bella notizia postata da Malgioglio. I due hanno lavorato insieme più volte, entrambi parte del cast fisso di #CR4 La Repubblica delle Donne, il programma ora sospeso condotto da Piero Chiambretti. L'articolo Cristiano Malgioglio: “Iva Zanicchi è tornata a casa” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) “La nostra grande Ivaa casa”. È così chedice su Instagram che l’amica ha superato il covid-19. Iva era ricoverata in ospedale a causa di una polmonite bilaterale e lei stessa aveva comunicato con i suoi fan attraverso i social. Ora, ecco la bella notizia postata da. I due hanno lavorato insieme più volte, entrambi parte del cast fisso di #CR4 La Repubblica delle Donne, il programma ora sospeso condotto da Piero Chiambretti. L'articolo: “Ivaa casa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

