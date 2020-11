Al via la prima edizione del BioHacking Forum per 'riconquistare la nostra biologia' (Di martedì 17 novembre 2020) Per rivedere i contenuti in un secondo momento, o vedere qualcosa che si è perso, basta registratsi gratuitamente sul sito https://BioHackingForum.it/ per ricevere poche ore dopo la fine dell'evento, ... Leggi su leggo (Di martedì 17 novembre 2020) Per rivedere i contenuti in un secondo momento, o vedere qualcosa che si è perso, basta registratsi gratuitamente sul sito https://.it/ per ricevere poche ore dopo la fine dell'evento, ...

petergomezblog : #Covid, “le cellule nel polmone si fondono e creano una nuova struttura in modo mai visto prima” . Studio pubblicat… - Maumol : #Roma, #Università #LaSapienza, Antonella #Polimeni è il nuovo rettore, per la prima volta eletta una donna in 717… - petergomezblog : #Autostrade, l’ex manager “prende l’indennità di disoccupazione pur lavorando”. L’sms prima del crollo del Morandi:… - LinkOristano : #Coronavirus, #imprenditore di #Villaurbana #morto a Cagliari - - remo9998 : RT @influenzami: Twitter è quel magico posto in cui un concorrente per noi potrebbe prendere la via della porta rossa senza nessuna pietà d… -

Ultime Notizie dalla rete : via prima Andare via prima possibile dalla zona rossa: la "guerra" dei colori delle Regioni Tiscali Notizie Per la villa di Carminati a Sacrofano affidamento a tempo di record

Ci sono voluti appena 13 mesi per il comodato d’uso gratuito, per vent’anni alla Asl Rm4, della villa di via Monte Cappelletto 12. La sindaca Nicolini: “La sinergia tra le Istituzioni è stata fondamen ...

Al via la prima edizione del BioHacking Forum per “riconquistare la nostra biologia”

Domenica 22 novembre, alle ore 14, arriverà per la prima volta in Italia il BioHacking Forum, un evento (in streaming) di formazione gratuito di sei ore in cui dottori dello ...

Ci sono voluti appena 13 mesi per il comodato d’uso gratuito, per vent’anni alla Asl Rm4, della villa di via Monte Cappelletto 12. La sindaca Nicolini: “La sinergia tra le Istituzioni è stata fondamen ...Domenica 22 novembre, alle ore 14, arriverà per la prima volta in Italia il BioHacking Forum, un evento (in streaming) di formazione gratuito di sei ore in cui dottori dello ...