A letto con stile: dalla Palmas alla Leotta, sui social sono tutte in pigiama (Di martedì 17 novembre 2020) Ci avevano abituato a look sontuosi e abiti da sogno, ma complice anche la pandemia, le vip virano sempre più di frequente su mise casalinghe per i loro post social. Dopo gli abiti da sera, ora è il turno di quelli “da notte”, ma anche in pigiama sanno stupire. Perché loro lo sanno bene: anche per andare a letto ci vuole stile. Se c’è una cosa che mette d’accordo tutte, è la voglia di comodità. Niente pizzi, fronzoli e trasparenze: il pigiama caldo e confortevole è quello che piace di più alle celebrità. Una su tutte è Chiara Ferragni che sceglie modelli Intimissimi dai colori chiari e condivide su Instagram un reel in cui combina tra loro più modelli. Morbidezza e toni ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 17 novembre 2020) Ci avevano abituato a look sontuosi e abiti da sogno, ma complice anche la pandemia, le vip virano sempre più di frequente su mise casalinghe per i loro post. Dopo gli abiti da sera, ora è il turno di quelli “da notte”, ma anche insanno stupire. Perché loro lo sanno bene: anche per andare aci vuole. Se c’è una cosa che mette d’accordo, è la voglia di comodità. Niente pizzi, fronzoli e trasparenze: ilcaldo e confortevole è quello che piace di più alle celebrità. Una suè Chiara Ferragni che sceglie modelli Intimissimi dai colori chiari e condivide su Instagram un reel in cui combina tra loro più modelli. Morbidezza e toni ...

ZZiliani : Lo sapevate che #CR7, nella sua prima notte torinese, giacque con Georgina nello stesso letto in cui Vittorio Emanu… - fleinaudi : Per chiarirlo a tutti. La #SanitaCalabrese è commissariata da 11 anni. 11 ANNI, avete letto bene ! Ora con un… - LinoGuanciale : Colazione al letto si... Ma con massima eleganza... Oppure CC maggiordomo? #lallieva3 - Rada00563645 : RT @siviwow: #LaCulturaNonSiFerma @CasaLettori Io vado, amore, e lascio qui la vita, nel tepore del letto che abbandono, sabbia dissemina… - CinziaFufy74 : Io c'ho passato 4 mesi con mio padre, in terapia intensiva. 3 anni fa, prima del covid. 1° Era sempre tutto pieno 2… -