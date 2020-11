Milano, rapine ai danni di automobilisti: arrestato travestito (Di lunedì 16 novembre 2020) Milano, 16 novembre 2020 - Un 34enne è stato arrestato per rapina dalla polizia, che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Milano. L'uomo, un t ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 16 novembre 2020), 16 novembre 2020 - Un 34enne è statoper rapina dalla polizia, che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di. L'uomo, un t ...

SkyTG24 : Milano, rapine notturne ad automobilisti: arrestato 34enne - Efisio31251859 : RT @sabrimaggioni: Milano, banda di “giovanissimi”: due rapine in pochi minuti, pugni e calci a farmacista. Prognosi di 7 gg. #Tg5: “3 gio… - brasco1978 : RT @sabrimaggioni: Milano, banda di “giovanissimi”: due rapine in pochi minuti, pugni e calci a farmacista. Prognosi di 7 gg. #Tg5: “3 gio… - gieffeci71 : RT @sabrimaggioni: Milano, banda di “giovanissimi”: due rapine in pochi minuti, pugni e calci a farmacista. Prognosi di 7 gg. #Tg5: “3 gio… - qn_giorno : #Milano , rapine ai danni di automobilisti: arrestato travestito -