L’Atalanta e la sua ‘November Rain’ | Gasperini contro il tabù del mese

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 novembre 2020) A scacciare l’ombra della crisi ci ha pensato Miranchuk col gol dell’1-1l’Inter nel precedente turno di campionato. Ma l’Atalanta di Gian Pieroquel salto di qualità che si chiedeva per allontanare il tabù legato al girone di andata non l’ha ancora fatto. Tre punti in meno rispetto allo scorso anno, stessi gol segnati e quattro subiti in più. Gomez e compagni vantano il migliore attacco oltre al terzo posto per numero di tiri. Numeri tutto sommato simili con quelli dello scorso anno ma che devono comunque tenere una spia d’allarme ben accesa in vista del campionato che verrà dopo la pausa nazionali. Nello scorso anno a novembre furono appena quattro i punti raccolti in altrettante sfide e l’Atalanta perse di fatto le possibilità nel finale di stagione di ...