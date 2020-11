Inwit e Philip Morris si alleano nel nome di Industria 4.0 (Di lunedì 16 novembre 2020) Inwit e Philip Morris insieme nel nome di Industria 4.0. La società di Tim e la multinazionale hanno infatti siglato un accordo per la realizzazione di un impianto di copertura indoor con tecnologia Das (Distributed Antenna System) presso il nuovo stabilimento del gruppo di Valsamoggia, in provincia di Bologna. Il nuovo impianto della multinazionale si estende per circa 110 mila metri quadrati ed è il primo al mondo per la produzione su larga scala per i prodotti innovativi senza combustione, basati sul riscaldamento elettronico. Lo stabilimento, spiega una nota congiunta, “è il frutto di un investimento di oltre 1 miliardo di euro nel quale dal 2014 sono state assunte circa 1200 persone e rappresenta ad oggi la più grande fabbrica italiana costruita ex novo negli ... Leggi su formiche (Di lunedì 16 novembre 2020)insieme neldi4.0. La società di Tim e la multinazionale hanno infatti siglato un accordo per la realizzazione di un impianto di copertura indoor con tecnologia Das (Distributed Antenna System) presso il nuovo stabilimento del gruppo di Valsamoggia, in provincia di Bologna. Il nuovo impianto della multinazionale si estende per circa 110 mila metri quadrati ed è il primo al mondo per la produzione su larga scala per i prodotti innovativi senza combustione, basati sul riscaldamento elettronico. Lo stabilimento, spiega una nota congiunta, “è il frutto di un investimento di oltre 1 miliardo di euro nel quale dal 2014 sono state assunte circa 1200 persone e rappresenta ad oggi la più grande fabbrica italiana costruita ex novo negli ...

Ansa_ER : Inwit e Philip Morris, accordo per connettività 4.0 impianto. A Valsamoggia copertura connessione con tecnologia Da… - CarlottaZuliani : RT @Key4biz: #Inwit realizzerà la rete #DAS per la copertura indoor dello stabilimento di Philip Morris a Valasamoggia. L’ad Giovanni Ferig… - Key4biz : #Inwit realizzerà la rete #DAS per la copertura indoor dello stabilimento di Philip Morris a Valasamoggia. L’ad Gio… - lamescolanza : Philip Morris Italia, Inwit costruirà un impianto Das per uno stabilimento del gruppo -