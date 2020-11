Egitto: scoperti oltre cento sarcofagi. Il web insorge: “È il 2020!” (Di lunedì 16 novembre 2020) A Saqquara, in Egitto, una spedizione archeologica ha portato alla luce oltre 100 sarcofagi che contengono ancora i resti mortali di altrettante mummie. Sul web serpeggia la paura! L’eccezionale scoperta degli archeologi egiziani si è svolta a pochissimi chilometri dalla famosissima città del Cairo. Il governo egiziano aveva già annunciato che presto sarebbe stata data notizia di uno … L'articolo Egitto: scoperti oltre cento sarcofagi. Il web insorge: “È il 2020!” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 16 novembre 2020) A Saqquara, in, una spedizione archeologica ha portato alla luce100che contengono ancora i resti mortali di altrettante mummie. Sul web serpeggia la paura! L’eccezionale scoperta degli archeologi egiziani si è svolta a pochissimi chilometri dalla famosissima città del Cairo. Il governo egiziano aveva già annunciato che presto sarebbe stata data notizia di uno … L'articolo. Il web: “È il 2020!” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

SkyTG24 : Egitto, scoperti a Saqqara oltre 100 sarcofagi di 2.500 anni fa - Agenzia_Ansa : In #Egitto scoperti oltre 100 sarcofagi di 2.500 anni fa FOTO e VIDEO #ANSA - MediasetTgcom24 : Egitto, scoperti oltre cento sarcofagi di 2.500 anni fa #Egitto - ll0r1 : RT @ilpost: In Egitto sono stati scoperti più di 100 sarcofagi risalenti a 2.500 anni fa - martino_deidda : In Egitto sono stati scoperti più di 100 sarcofagi risalenti a 2.500 anni fa -