Calabria: Conte sente Strada, ospedali campo soprattutto a Reggio e Catanzaro (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma, 16 nov. (Adnkronos) – Costruire ospedali da campo, soprattutto lì dove l’emergenza Covid morde di più, ad esempio Catanzaro e Reggio Calabria, dove il Sistema sanitario regionale è maggiormente in affanno. A quanto apprende l’Adnkronos, è quanto avrebbe raccomandato il premier Giuseppe Conte a Gino Strada, ‘arruolato’ dal governo in Calabria, appunto, col in compito di fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il presidente del Consiglio ha sentito oggi il fondatore di Emergency, per chiedergli la disponibilità a scendere in campo, in squadra col neo commissario, Eugenio Gaudio, nominato oggi dal Cdm. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma, 16 nov. (Adnkronos) – Costruiredalì dove l’emergenza Covid morde di più, ad esempio, dove il Sistema sanitario regionale è maggiormente in affanno. A quanto apprende l’Adnkronos, è quanto avrebbe raccomandato il premier Giuseppea Gino, ‘arruolato’ dal governo in, appunto, col in compito di fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il presidente del Consiglio ha sentito oggi il fondatore di Emergency, per chiedergli la disponibilità a scendere in, in squadra col neo commissario, Eugenio Gaudio, nominato oggi dal Cdm. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : Calabria, Zuccatelli si dimette da tutti gli incarichi. L'ormai ex commissario alla Sanità lascia anche la preside… - Agenzia_Ansa : Eugenio Gaudio, rettore uscente dell'Università La Sapienza di Roma, è il nuovo commissario alla sanità in Calabria… - Agenzia_Ansa : #Calabria Renzi, Conte nomini subito Strada commissario @matteorenzi @GiuseppeConteIT @GinoStrada #ANSA - marilenagas : RT @GagliardoneS: Calabria, il neo commissario alla Salute Eugenio Gaudio, voluto dall'imposto agli Italiani, Presidente del Consiglio dell… - margheritamart4 : RT @riktroiani: #Cotticelli ('Ho vomitato, davo fastidio alla massoneria, forse sono stato drogato') #Zuccatelli ('Covid? Per infettarsi se… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria Conte Conte sceglie Gaudio per la Calabria, ma M5s ribolle L'HuffPost Calabria, Zuccatelli lascia dopo la bufera e a sorpresa arriva Gaudio. Strada resta in ‘panchina’: si valuta consulenza esterna

Alla fine Giuseppe Zuccatelli ha rassegnato le dimissioni da commissario alla Sanità in Calabria. Un atto atteso dopo la bufera che l’aveva travolto per via di un video saltato fuori subito dopo la no ...

Manovra, via libera del Cdm al testo: dagli sgravi per under 35 e donne ai contratti a tempo senza causali fino a marzo

Credito di imposta per investimenti al Sud fino al 2022. . Stanziati 400milioni per il vaccino anti-Covid. Il testo atteso a breve alla Camera ...

Alla fine Giuseppe Zuccatelli ha rassegnato le dimissioni da commissario alla Sanità in Calabria. Un atto atteso dopo la bufera che l’aveva travolto per via di un video saltato fuori subito dopo la no ...Credito di imposta per investimenti al Sud fino al 2022. . Stanziati 400milioni per il vaccino anti-Covid. Il testo atteso a breve alla Camera ...