Una Vita, MONTSE ALCOVERRO a Tv Soap: “Interpretare Ursula è divertente ma anche difficile” (Di domenica 15 novembre 2020) Tra le dark lady più temute della telenovela Una Vita c’è lei: Ursula Dicenta, la terribile istitutrice. Merito della sua bravissima interprete MONTSE ALCOVERRO, presente nel cast della produzione iberica fin dalla prima stagione. Tra qualche mese, i fan dovranno però dire addio a questo iconico personaggio, visto che morirà per mano di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Israel Becerra (Aleix Melè), quest’ultimo non ancora arrivato nelle puntate italiane.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Paul si licenzia… e Vanessa lo bacia!Noi di Tv Soap abbiamo dunque fatto alcune domande a MONTSE per capire com’è stata la sua esperienza nella Soap e, sopratutto, chiederle ... Leggi su tvsoap (Di domenica 15 novembre 2020) Tra le dark lady più temute della telenovela Unac’è lei:Dicenta, la terribile istitutrice. Merito della sua bravissima interprete, presente nel cast della produzione iberica fin dalla prima stagione. Tra qualche mese, i fan dovranno però dire addio a questo iconico personaggio, visto che morirà per mano di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Israel Becerra (Aleix Melè), quest’ultimo non ancora arrivato nelle puntate italiane.Leggi: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Paul si licenzia… e Vanessa lo bacia!Noi di Tvabbiamo dunque fatto alcune domande aper capire com’è stata la sua esperienza nellae, sopratutto, chiederle ...

