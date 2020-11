M5S: Crimi, ‘ora voto su documento, poi modifica statuto ed elezione nuova guida’ (Di domenica 15 novembre 2020) Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “La sintesi di questi lavori sarà sottoposta al voto degli iscritti. Sarà un vero e proprio atto di indirizzo. Subito dopo occorrerà apportare le modifiche allo statuto nella parte relativa al capo politico per come risulterà da questo voto. Una volta modificato lo statuto si procederà immediatamente all’elezione della nuova guida politica del M5S e sarà quest’ultima che farà gli atti necessari a realizzare tutto il resto”. Lo spiega il capo politico M5S Vito Crimi, al termine dell’assemblea plenaria degli Stati Generali. L'articolo M5S: Crimi, ‘ora voto su documento, poi ... Leggi su ildenaro (Di domenica 15 novembre 2020) Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “La sintesi di questi lavori sarà sottoposta aldegli iscritti. Sarà un vero e proprio atto di indirizzo. Subito dopo occorrerà apportare le modifiche allonella parte relativa al capo politico per come risulterà da questo. Una voltato losi procederà immediatamente all’dellaguida politica del M5S e sarà quest’ultima che farà gli atti necessari a realizzare tutto il resto”. Lo spiega il capo politico M5S Vito, al termine dell’assemblea plenaria degli Stati Generali. L'articolo M5S:, ‘orasu, poi ...

