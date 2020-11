Guai per Antonio Logli, il super testimone lo querela: “Non se ne può più” (Di domenica 15 novembre 2020) Antonio Logli, in carcere per l’omicidio di Roberta Ragusa, sta per affrontare nuovi Guai. Alcune sue dichiarazioni infatti hanno suscitato la rabbia, la frustrazione e la secca risposta del supertestimone Loris Gozi, parte fondamentale nella condanna per l’omicidio della moglie. Le parole di Logli nei confronti suoi e della famiglia, hanno portato Gozi alla decisione di denunciarlo. Il supertestimone querela Antonio Logli Il video-messaggio è stato trasmesso nella puntata di venerdì di Storie Italiane. Qui è intervenuto Loris Gozi, l’uomo che mesi dopo la sparizione di Roberta Ragusa si è fatto avanti e, con la sua testimonianza (e poi quella della ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 15 novembre 2020), in carcere per l’omicidio di Roberta Ragusa, sta per affrontare nuovi. Alcune sue dichiarazioni infatti hanno suscitato la rabbia, la frustrazione e la secca risposta delLoris Gozi, parte fondamentale nella condanna per l’omicidio della moglie. Le parole dinei confronti suoi e della famiglia, hanno portato Gozi alla decisione di denunciarlo. IlIl video-messaggio è stato trasmesso nella puntata di venerdì di Storie Italiane. Qui è intervenuto Loris Gozi, l’uomo che mesi dopo la sparizione di Roberta Ragusa si è fatto avanti e, con la sua testimonianza (e poi quella della ...

