Ballando con le Stelle | Isoardi e Raimondo | “Ci stiamo facendo del bene”

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro ce l'hanno fatta. Sono riusciti a rientrare in gara e raggiungere la finale di Ballando con le Stelle. Un traguardo importantissimo per la coppia non certo fortunatissima che ha fatto il massimo pur di rientrare in gara dopo il ritiro forzato per la caviglia di Elisa… Hanno lottato, stretto i denti e alla fine hanno vinto loro.

